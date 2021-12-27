ماكرون يترأس مجلس الدفاع الصحى لمناقشة الوضع بالتزامن مع احتفالات رأس السنة

بدأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ترأس إجتماع مجلس الدفاع الصحى للبلاد، عن طريق التواصل بالفيديو من مقر إجازته، لبحث سبل إدارة احتفالات رأس السنة واعياد الميلاد وامكانية فرض المزيد من الغجراءات لمنع تفشى فيروس كورونا ومتحور اوميكرون.
ومن المقرر ان يعقب الإجتماع بساعة اجتماع اخر لمجلس الوزراء الاستثنائي الذي يجب أن يعتمد مشروع قانون إنشاء بطاقة للتطعيم.
ومن المقرر ايضا ان يتحدث رئيس الحكومة جان كاستكس ووزير الصحة أوليفييه فيران من الإليزيه، للإعلان عما تم التوصل إليه فى الإجتماعين.
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