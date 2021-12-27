ماكرون يترأس مجلس الدفاع الصحى لمناقشة الوضع بالتزامن مع احتفالات رأس السنة

كتب : أحمد علوى

بدأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ترأس إجتماع مجلس الدفاع الصحى للبلاد، عن طريق التواصل بالفيديو من مقر إجازته، لبحث سبل إدارة احتفالات رأس السنة واعياد الميلاد وامكانية فرض المزيد من الغجراءات لمنع تفشى فيروس كورونا ومتحور اوميكرون.