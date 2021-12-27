لطرد الأرواح الشريرة.. سيدة تقتل صديقها ليلة الكريسماس بـ"طعنات سيف"

كتبت: نهال أبو السعود

قالت سلطات ميسوري الأمريكية، إن امرأة قتلت صديقها بالسيف ليلة عيد الميلاد، وفقا لشبكة سي بي اس، وقالت إدارة شرطة كيب جيراردو إن الضباط المستجيبين عثروا على سيدة تدعى بريتاني ويلسون خارج المنزل الذي كانت تعيش فيه مع صديقها مساء الجمعة وملابسها ملطخة بالدماء وسيف ملقى في فناء منزلها الأمامي.

ووفقا للتقرير، اتصلت امرأة بالشرطة بعد الساعة 11 مساءً بقليل لتبلغ أنها قتلت صديقها باستخدام السيف، وعند وصول السلطات لموقع البلاغ وجدت صديق ويلسون ويدعى هاريسون ستيفن فوستر البالغ من العمر 34 عاما، متوفيا في غرفة نوم الزوجين بعدة طعنات.

وقالت سي بي أس، إن بريتاني ويلسون أخبرت السلطات أنها هي وفوستر قد تناولتا الميثامفيتامين في وقت سابق من اليوم، وأنها تعتقد أن لدى فوستر عدة "اشباح" أخرى تعيش داخل جسده ، مضيفة أنها كانت تحاول إطلاق سراحها بطعنه ، وفقًا لشبكة سي بي إس التابعة، وقالت إن صديقها كان يجمع أجزاء من أجساد أفراد آخرين.

وبحسب التقرير، وجهت إلى ويلسون البالغة 32 عامًا، تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى والعمل الإجرامي المسلح، واحتجزتها السلطات في سجن كيب جيراردو، وأشارت الشبكة الى ان كفالة ويلسون محددة بمبلغ 2 مليون دولار.