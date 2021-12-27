ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن تصريح لافروف في معرض تعقيبه على سؤال حول إمكانية الانضمام إلى الناتو بشروط معينة، قوله أنه لم يفترض مثل هذه الفرصة لروسيا.

وأضاف "لا أعتبر هذا ممكنا، لأن العملية برمتها لا تدور حول الناتو أو الاتحاد الأوروبى، إنها تتعلق بعدم رغبة الغرب في وجود أي منافس على الساحة الدولية قابل للمقارنة معه بأدنى درجة من حيث النفوذ".

ووفقًا للدبلوماسي الروسى البارز، يفسر مثل هذا الموقف من الدول الغربية "الهستيريا بشأن صعود الصين"، التي قبلت قواعد اللعبة التي أدخلت في الاقتصاد العالمي و "تغلبت على الغرب فى ميدانه".