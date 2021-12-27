ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية، جاءت هذه الخطوة بناء على مطالبة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالموافقة على الاستخدام الطارئ لأقراص باكسلوفيد في يوم 22 ديسمبر الجاري، خصوصا وأن نتائج تجربة فايزر أظهرت أن باكسلوفيد يقلل بشكل كبير من خطر دخول المستشفى أو الوفاة لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد في غضون 3 أيام من ظهور أعراض كورونا.

وذكرت الوزارة أن الدواء هو علاج مضاد للفيروسات مثبط للبروتياز، مصمم ليتم تناوله عن طريق الفم، حيث يمكن وصفه عند أول إشارة للعدوى، وسيتم وصف أقراص باكسلوفيد للاستخدام للأشخاص البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما من المعرضين لخطورة كبيرة للتقدم إلى الحالات الخطيرة.

وسيتم إعطاء باكسلوفيد على شكل 3 أقراص (قرصان من نيرماترلفير وقرص واحد من ريتونافير)، وهي تؤخذ معا عن طريق الفم مرتين يوميا لمدة 5 أيام، ويجب تناوله في غضون 5 أيام من ظهور أعراض كورونا في أقرب وقت ممكن في أعقاب تأكيد الإصابة بكورونا.

وأضافت الوزارة أن استخدام باكسلوفيد سيساهم في تنويع خيارات العلاج اعتمادا على حالة المريض إلى جانب الأدوية القائمة بطريق الحقن، كما يساهم في منع مرضى كورونا الذين يتلقون علاجا في المنزل، من التقدم إلى الحالات الخطيرة.

وفي الوقت الحالي، يتم استخدام اثنين من الأدوية بطريق الحقن ، ريمديسيفير الذي طورته شركة جيلياد ساينسز، وليكيرونا الذي طورته شركة سيلتريون في كوريا الجنوبية.