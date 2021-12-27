سول (أ ش أ)

سجلت كوريا الجنوبية ، اليوم الاثنين، 69 حالة إصابة جديدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" وهى الحصيلة الأعلى منذ اكتشاف أول حالة بأوميكرون فى كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء (يونهاب)، أن العدد التراكمي لحالات الإصابة بـ "أوميكرون" وصل إلى 445 حالة .. موضحة أنه من بين حالات الإصابة المسجلة حديثا، هناك 49 إصابة محلية و20 وافدة من الخارج، 15 منها من الولايات المتحدة.

وفى وقت سابق، وافقت وزارة سلامة الغذاء والدواء فى كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، على الاستخدام الطارئ لأقراص "باكسلوفيد" عن طريق الفم من شركة فايزر لعلاج فيروس كورونا المستجد، كأول دواء لعلاج كورونا عن طريق الفم من نوعه فى البلاد.