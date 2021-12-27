سجلت كوريا الجنوبية ، اليوم الاثنين، 69 حالة إصابة جديدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" وهى الحصيلة الأعلى منذ اكتشاف أول حالة بأوميكرون فى كوريا الجنوبية.
وذكرت وكالة الأنباء (يونهاب)، أن العدد التراكمي لحالات الإصابة بـ "أوميكرون" وصل إلى 445 حالة .. موضحة أنه من بين حالات الإصابة المسجلة حديثا، هناك 49 إصابة محلية و20 وافدة من الخارج، 15 منها من الولايات المتحدة.
وفى وقت سابق، وافقت وزارة سلامة الغذاء والدواء فى كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، على الاستخدام الطارئ لأقراص "باكسلوفيد" عن طريق الفم من شركة فايزر لعلاج فيروس كورونا المستجد، كأول دواء لعلاج كورونا عن طريق الفم من نوعه فى البلاد.
ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية، جاءت هذه الخطوة بناء على مطالبة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالموافقة على الاستخدام الطارئ لأقراص باكسلوفيد في يوم 22 ديسمبر الجاري، خصوصا وأن نتائج تجربة فايزر أظهرت أن باكسلوفيد يقلل بشكل كبير من خطر دخول المستشفى أو الوفاة لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد في غضون 3 أيام من ظهور أعراض كورونا.
وذكرت الوزارة أن الدواء هو علاج مضاد للفيروسات مثبط للبروتياز، مصمم ليتم تناوله عن طريق الفم، حيث يمكن وصفه عند أول إشارة للعدوى، وسيتم وصف أقراص باكسلوفيد للاستخدام للأشخاص البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما من المعرضين لخطورة كبيرة للتقدم إلى الحالات الخطيرة.
وسيتم إعطاء باكسلوفيد على شكل 3 أقراص (قرصان من نيرماترلفير وقرص واحد من ريتونافير)، وهي تؤخذ معا عن طريق الفم مرتين يوميا لمدة 5 أيام، ويجب تناوله في غضون 5 أيام من ظهور أعراض كورونا في أقرب وقت ممكن في أعقاب تأكيد الإصابة بكورونا.
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