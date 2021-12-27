كوارث المناخ تسبب أضرارا بقيمة 170 مليار دولار في 2021.. وإعصار إيدا الأغلى

كتبت: نهال أبو السعود

تسببت الكوارث المناخية العشر الأكثر تكلفة في العالم في عام 2021، في أضرار تزيد عن 170 مليار دولار، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مجموعة مساعدات مقرها المملكة المتحدة.

وبحسب وكالة بلومبرج، تقدم المجموعة تقريرًا سنويًا يحدد تكاليف أسوأ كوارث الطقس، وكانت الكوارث العشر التي سلطت الضوء عليها لعام 2021 مجتمعة أكثر تكلفة بمقدار 20 مليار دولار من الكوارث العشر التي سلطت عليها المجموعة الضوء في عام 2020.

وقالت المجموعة إن التكاليف التي تقدرها تستند أيضًا إلى الخسائر المؤمن عليها فقط ، مما يعني أن التكاليف الفعلية لهذه الأحداث قد تكون أعلى.

ووصفت كاتبة التقرير كات كرامر ، قائدة سياسة المناخ في منظمة "كريستيان أيد" ، التكاليف بأنها "جسيمة"، وقالت في بيان: "كانت تكاليف تغير المناخ جسيمة هذا العام ، سواء من حيث الخسائر المالية او الأرقام الهائلة المتعلقة بوفاة ونزوح الناس في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "سواء كانت العواصف والفيضانات في بعض أغنى دول العالم أو موجات الجفاف وموجات الحر في بعض أفقر البلدان ، تضررت أزمة المناخ بشدة في عام 2021. بينما كان من الجيد رؤية بعض التقدم المحرز في قمة COP26 ، فمن الواضح أن "العالم ليس على المسار الصحيح لضمان عالم آمن ومزدهر"

تم ربط تغير المناخ بظواهر الطقس المتطرفة بما في ذلك موجات الحرارة ، والأمطار الغزيرة ، والجفاف ، والأعاصير الأكثر شدة، ويأتي التقرير في الوقت الذي يسعى فيه صانعو السياسات - في كل من الولايات المتحدة وأماكن أخرى - إلى تحديد كيفية احتساب تكلفة الضرر المرتبط بتغير المناخ ، أو المدخرات المحتملة من تأثيرات أقل على المناخ ، في صنع القرار.

ووجد التقرير أن أكثر ثلاث كوارث تكلفة في عام 2021 حدثت في الولايات المتحدة وأوروبا ، لكنه أشار إلى أن التكاليف المالية عادة ما تكون أعلى في البلدان الغنية لأنها قادرة على تحمل تكاليف التأمين ولأن لديها قيم ممتلكات أعلى.

أغلى حدث تم تحديده في التقرير كان إعصار إيدا ، الذي وصل إلى اليابسة في لويزيانا في أغسطس ، وشق طريقه لاحقًا إلى الشمال الشرقي وكلف 65 مليار دولار، بينما كانت فيضانات يوليو في أوروبا ثاني أكبر كارثة يتم تحديدها ، حيث تسببت في أضرار بلغت 43 مليار دولار، وأعقب ذلك عاصفة الشتاء في فبراير في ولاية تكساس ، والتي كلفت 23 مليار دولار.