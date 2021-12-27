وأوضحت الخلية - في بيان اليوم الإثنين، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية - أنه بتخطيط وإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة العراقية، القطعات الأمنية التابعة لقيادة القوات البرية، ومن خلال قيادة عمليات ديالى في المحور الأول لقوات الجيش وأثناء تفتيش قاطع الخلاوية، تتمكن من العثور على نفق عبارة عن شق فيه مواد غذائية ودراجة هوائية ومخزنين "Ak".

وأضافت أن المحور الثاني الذي كان فيه القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب، فقد تم العثور على عبوتين ناسفتين ودراجة مفخخة وسلاح "ففتي كال" وبرميل يحتوي على 5 بنادق كلاشنكوف وأحادية 12.7 ملم وقناصين ديمتروف و3-سلاح BKC و3 شريط BKC وبندقية M16 وأخرى Ak.

وأشارت الخلية أيضًا إلى أنه تم العثور على عبوة ناسفة، وفي محور الحشد الشعبي تم العثور على (10) أوكار للإرهابيين جديدة و(3) أخرى متروكة وجهاز لا سلكي ودراجتين ناريتين و(6) عبوات ناسفة تم تفجرها وتفكيك عبوة، فضلا عن مولدة كهرباء وفرش وأغطية ومواد غذائية، تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليًا.