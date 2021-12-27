فى 4 أسئلة.. كل ما تريد معرفته عن حبوب علاجات كورونا الجديدة

فاطمة ياسر

المرضى المصابون حديثًا بـ كورونا لديهم خيارات جديدة للعلاج، ولكن يجب تناول الحبوب في أسرع وقت ممكن بمجرد ظهور الأعراض، وهى حبوب Paxlovid، وmolnupiravir وثبت أنهم يقللون من التعرض للمخاطر العالية للفيروس و ثبت أن كليهما يقلل من فرص الذهاب للمستشفي أو الوفاة من فيروس كورونا .

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي كل ما تريد معرفته عن علاجات كورونا الجديد وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "medicalxpress".

من يجب أن يتناول الحبوب العلاجية الجديدة الخاصة بكورونا؟



لا تناسب الحبوب المضادة للفيروسات كل من يحصل على نتيجة إيجابية في الاختبار الـ"PCR"، فالحبوب مخصصة لأولئك الذين يعانون من كورونا الخفيف أو المعتدل، وأيضا كبار السن وذوي الحالات الصحية الأخرى مثل أمراض القلب والسرطان والسكري، وكلا الحبتين مناسبين للبالغين بينما يُسمح باستخدام Paxlovid للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر.

هل هذه الحبوب ممنوعة علي فئات معينة؟



Molnupiravir من Merck غير مصرح به للأطفال ، لأنه قد يتداخل مع نمو العظام، كما أنه لا يوصى به للنساء الحوامل بسبب احتمالية حدوث تشوهات خلقية، ولا يُنصح باستخدام حبوب فايزر للمرضى الذين يعانون من مشاكل حادة في الكلى أو الكبد، كما قد لا يكون الخيار الأفضل للبعض لأنه قد يتفاعل مع الوصفات الطبية الأخرى التي يتناولها المريض، فالحبوب المضادة للفيروسات غير مصرح بها للأشخاص الموجودين في المستشفى بسبب COVID-19.

متي يجب أن يأخذ المصابون العلاجات الجديدة بكورونا؟



يجب أن تبدأ الحبوب في أسرع وقت ممكن ، في غضون 5 أيام من بدء الأعراض الخاصة بكورونا كالسعال والصداع والحمى وفقدان التذوق أو الشم وآلام العضلات والجسم.

هل ستعمل الحبوب العلاجية الجديدة ضد متغير الأوميكرون؟



من المتوقع أن تكون الحبوب فعالة ضد أوميكرون لأنها لا تستهدف البروتين الشائك حيث توجد معظم الطفرات المقلقة في المتغير، و يعمل بطرق مختلفة لمنع تكاثر الفيروس.