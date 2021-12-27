اليوم السابع
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الإثنين، 27 ديسمبر 2021 09:35 م
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فرنسا تعلن إنقاذ 40 شخصاً فى مياه القنال الإنجليزى

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 08:30 م
فرنسا تعلن إنقاذ 40 شخصاً فى مياه القنال الإنجليزى خفر السواحل _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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قالت مقاطعة كاليه الفرنسية المطلة على القنال الإنجليزي، الاثنين، إنه تم إنقاذ 40 شخصاً فى مياه القنال، بحسب "الشرق بلومبرج".

 

وذكرت فى بيان إن المجموعة أُنقذت خلال الليل بين الأحد والاثنين، ونُقلت إلى ميناء كاليه، وحذرت الناس مجدداً من محاولة عبور القنال بطريق غير مشروع، ولم تذكر ما إذا كان الأشخاص الذين أٌنقذوا مهاجرين أم لا، كما لم تذكر شيئاً عن جنسياتهم.

 

والشهر الماضى غرق 27 مهاجراً فى القنال الإنجليزى عندما تسرب الهواء من الزورق المطاطى الصغير الذى كانوا فيه فى الطريق من فرنسا إلى بريطانيا.

 


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