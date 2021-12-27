اليوم السابع
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الإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:41 م
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فحص 590 ألفا و561 طالبا بمبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالبحيرة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:39 م
فحص 590 ألفا و561 طالبا بمبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالبحيرة الفحص
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى - رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة ونجاحها فى الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

أشار محافظ البحيرة إلى أن إجمالى ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر بلغ 590 ألف و 561 طالب وطالبة، حيث تم فحص 342816 من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص 247745 من طلاب الحضر.

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتى تستهدف فحص طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالى مليون طالب وطالبة من خلال 130 فريق طبى متخصص، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة) و يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وفى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحى للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الاطفال اثناء و بعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تماما.

 

 


محافظ البحيرة

مبادرة الرئيس

علاج أمراض سوء التغذية

طلبة المدارس

المرحلة الابتدائية

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