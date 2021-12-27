اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فحص 204 آلاف تلميذ بالمرحلة الابتدائية لعلاج أمراض سوء التغذية بالمنيا

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:54 م
فحص 204 آلاف تلميذ بالمرحلة الابتدائية لعلاج أمراض سوء التغذية بالمنيا الفحص
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم فحص 204 ألف و 398 خلال شهر نوفمبر الماضي من طلبة المدارس الابتدائية في الريف بنطاق المحافظة.

وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية والتى تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، والتى انطلقت منذ 17 أكتوبر الماضى بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بالمنيا.

أوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية فى محافظة المنيا، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، وتهدف الى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

وأضاف خليل انه تم تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة وذلك لتنفيذ المبادرة في الريف، وتم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

 

 

 

 


المبادرة الرئاسية

100 مليون صحة

تلميذ

المرحلة الابتدائية

علاج أمراض سوء التغذية

المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فحص 590 ألفا و561 طالبا بمبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالبحيرة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:39 م

فحص 521 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

السبت، 25 ديسمبر 2021 02:41 م

الصحة فى 2021.. 100 مليون صحة تقدم خدماتها لـ70 مليون مواطن بالمحافظات.. فحص 21 مليون سيدة للكشف عن سرطان الثدى.. مليون جراحة في قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة.. وحملة لأمراض سوء التغذية لـ5 ملايين طالب

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:30 م

مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية: فحص 8 ملايين طالب حتى الآن

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:04 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة