فحص 204 آلاف تلميذ بالمرحلة الابتدائية لعلاج أمراض سوء التغذية بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم فحص 204 ألف و 398 خلال شهر نوفمبر الماضي من طلبة المدارس الابتدائية في الريف بنطاق المحافظة.

وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية والتى تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، والتى انطلقت منذ 17 أكتوبر الماضى بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بالمنيا.

أوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية فى محافظة المنيا، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، وتهدف الى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

وأضاف خليل انه تم تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة وذلك لتنفيذ المبادرة في الريف، وتم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.