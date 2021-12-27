اليوم السابع
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عواجيز بس نينجا.. أعمارهم فوق الـ60 وبيلعبوا كرة قدم كأنهم شباب.. لايف

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 08:17 م
عواجيز بس نينجا.. أعمارهم فوق الـ60 وبيلعبوا كرة قدم كأنهم شباب.. لايف
الغربية عادل ضرة

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قدم اليوم السابع بثا مباشراً مع مجموعة من كبار السن بمدينة طنطا، والذين كانوا فريق كرة قدم وأعمارهم 65 عاما لممارسة الرياضة.
 
يقول نصار محمد احد لاعبي الفريق لـ اليوم السابع  أنه يبلغ من العمر 61 عام وكون بالاشتراك مع عدد من أصدقائه فريق لممارسة لعبة كرة القدم، و أعمارهم فوق الـ60 عام، ويحرصون على ممارسة كرة القدم 3 أيام في الأسبوع.
 
وأضاف أن من بين لاعبي الفريق اعمار مابين 45  سنه و55 عام، ويتجمع اللاعبين في الملعب عقب صلاة العصر أيام السبت والاثنين والاربعاء من كل أسبوع ويلعبون كرة القدم حتي غروب الشمس.
 
وأوضح أنهم يمارسون لعبة كرة القدم منذ منذ سنوات طويلة ومحافظون حتي الآن على لياقتهم البدنية رغم كبر سنهم.
 

محافظة الغربية

كرة القدم

فريق العواجيز لكرة القدم

طنطا

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