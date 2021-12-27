اليوم السابع
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عبدالغفار والخشت ورئيس العربية للتصنيع يضعون حجر أساس مجمع طبى للأطفال.. صور

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:56 ص
عبدالغفار والخشت ورئيس العربية للتصنيع يضعون حجر أساس مجمع طبى للأطفال.. صور وزير التعليم ورئيس جامعة القاهرة يضعون حجر الأساس للمجمع الطبى للأطفال
كتب محمد صبحى

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شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وضع حجر الأساس لأكبر مجمع طبى للاطفال بالفرع الدولى لجامعة القاهرة .
 

وبدأ برنامج وضع حجر الأساس فى الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر جامعة القاهرة الدولية، ثم يبدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تعريفى بالمجمع، ثم كلمات لكل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، يليها عقد مؤتمر صحفي.

 

يحضر فعاليات برنامج وضع حجر الأساس، عدد من الوزراء والمحافظين والإعلاميين ومجلس جامعة القاهرة ولفيف من الشخصيات العامة ورؤساء الجامعة السابقين

 

وصرح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع إنشاء مجمع طبى لعلاج الأطفال، يأتى استكمالًا وامتدادًا لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني، وفى إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصرى وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع، وقد بدأ العمل منذ أكثر من عام فى إنشاء المجمع بعد موافقة مجلس الجامعة على مقترح الدكتور الخشت وترحيب محافظ الجيزة بالفكرة نظرًا لاحتياج محافظة الجيزة إلى زيادة الصروح الطبية لتلبية احتياجات سكان المحافظة.

 

ويعد مشروع إنشاء مجمع طبى للأطفال أكبر مشروع يقدم الرعاية الصحية للأطفال فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض.

 
 
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

وضع حجر الاساس للمجمع الطبي للاطفال
وضع حجر الاساس للمجمع الطبي للإطفال

وزير التعليم ورئيس جامعة القاهرة يضعون حجر الأساس للمجمع الطبى للأطفال
وزير التعليم ورئيس جامعة القاهرة يضعون حجر الأساس للمجمع الطبى للأطفال
 

جامعة القاهرة

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مجمع الاطفال

اخبار مصر

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