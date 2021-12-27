طالبة تختلق تعرضها للاختطاف بهدف ابتزاز والدها لمساعدة "حبيبها" في البحيرة

محمود عبد الراضي ـ سليم علي

اعترفت فتاة باتفاقها مع شاب "حبيبها" على اختلاق تعرضها للاختطاف، وذلك لابتزاز والدها ماديا والاستيلاء منه على مليون جنيه.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة قيام إحدى الفتيات بالبحيرة، بالاشتراك مع آخرين بالادعاء باختطافها وطلب فدية من والدها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز ) بخروج ابنته (طالبة - سن 19) متوجهة لكليتها بمدينة السادات بالمنوفية ولم تعد، ومحاولته الاتصال بها على هاتفها المحمول وتبين غلقه، وعقب ذلك اتصل به مجهول من هاتف ابنته أخبره أن كريمته بصحة جيدة وطلب منه (مليون جنيه) نظير عودتها .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (كريمة المُبلغ "المتغيبة" – طالب – أحد الأشخاص) حيث إختمرت فى ذهن المتهمان الثانى والثالث إرتكاب الواقعة المشار إليها بالإشتراك مع الأولى من أجل التحصل على المبلغ المالى ، وقام الثالث بإستئجار شقة كائنة بالإسكندرية وذهبوا لتلك الشقة وقاموا بإستخدام هاتفها المحمول والإتصال بوالدها ومفاوضته .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهم بالشقة المشار إليها ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، كما أضافت الـمُتغيبة بعدم تعرضها لثمة مكروه .