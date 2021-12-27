ضبط 6 أطنان لحوم دواجن فاسدة بمصنع فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت حملة مكبرة لمديرية الطب البيطري بمحافظة بور سعيد ، اليوم الإثنين، من ضبط 6 طن من لحوم الدواجن المفرومة فاسدة.

ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عيسى مدير عام مديرية الطب البيطري ببورسعيد، أن الحملة أطلقت بقيادة الدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمجازر، وبمشاركة الدكتور أحمد الليلى بقسم التفتيش، وبالتعاون مع مفتشى مكتب أغذية بورسعيد و وأعضاء هيئة حماية المستهلك وقيادة أمنية من شرطة المسطحات.

وأشار مدير عام مديرية الطب البيطري ببورسعيد،إلي أن الحملة المكبرة استهدفت مصانع تصنيع اللحوم ، وأسفرت الجهود عن ضبط ستة أطنان من مفروم الدواجن بها تغير بالخواص الطبيعية بأحد مصانع اللحوم، وذلك بناء على تقرير من الدكتور أسامة العزبى .

وأضاف أنه تم التحفظ علي كمية لحوم الدواجن الفاسدة التي تم ضبطها ، وتم عمل محضر بالواقعة.