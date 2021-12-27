ضبط أسلحة وذخائر بينها طائرة استطلاع صغيرة وأجهزة اتصال فى درعا جنوب سوريا

كتب وكالات

ضبطت الجهات المختصة، بالتعاون مع الأهالى فى مدينة درعا، كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر المتنوعة وأجهزة اتصال فى عدة مناطق بالمحافظة .

وقال مصدر بالجهات المختصة، إنه "بعد عمليات التسوية التى شملت كامل محافظة درعا، وشعور المواطنين بحالة من الاستقرار والاطمئنان، بادر قسم كبير من الأشخاص بتسليم أسلحة وعتاد، كانت بحوزتهم، للجيش العربى السوري".

وفى سياق متصل بين المصدر أن الجهات المختصة ووحدات من الجيش نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل والمزارع فى ريف المحافظة بناء على معلومات دقيقة، وصادرت كميات من الأسلحة والذخائر منها، وذلك بالتوازى مع استمرارها بأداء واجبها فى رصد وملاحقة عمليات التهريب حيث تم ضبط كمية أخرى من الاسلحة والذخائر كان مهربون أعدوها للتهريب إلى خارج المحافظة.

وأوضح المصدر أن الأسلحة المسلمة والمضبوطة شملت "رشاشات PKC ، وعددا كبيرا من البنادق الآلية، وقواذف RPG مع حشواتها، وقناصات، وطلقات رشاش دوشكا، ورشاشاً عيار 14.5 ملم، ومدفع هاون عيار 122 ملم، مع قذائف ورمانات يدوية وأجهزة اتصال، وطيارة (مسيرة) استطلاع صغيرة، وعبوات ناسفة، وألغاما مضادة للدروع".

وتواصل الجهات المختصة فى درعا عمليات التمشيط والتفتيش ضمن المناطق التى انضمت لاتفاق التسوية الذى طرحته الدولة السورية فى آب الماضى بالتعاون مع الأهالى والوجهاء، بهدف تعزيز حالة الأمن والاستقرار فى المحافظة.