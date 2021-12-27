ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1230 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة من مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 7 أسلحة نارية "3 طبنجات، و 4 فرد خرطوش"، وضبط 790 جرام حشيش، و 140 هيروين، و 2 كيلو جرام بانجو، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.