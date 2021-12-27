اليوم السابع
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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1230 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:34 م
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1230 مخالفة مرورية في كفر الشيخ سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملة من مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 7 أسلحة نارية "3 طبنجات، و 4 فرد خرطوش"، وضبط 790 جرام حشيش، و 140هيروين، و 2 كيلو جرام بانجو، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

 وضبطت الحملة 20  قضية تموينية متنوعة "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص،كما حررت الحملة المرورية 1230 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 13دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 640حكم قضائي متنوع ما بين حكم حبس جزئي، و حبس مستأنف، و غرامات جزئية و مستأنفة.

 

 


كفر الشيخ

مواد مخدرة

وأسلحة نارية

حكم قضائي

حملات أمنية

مديرية الأمن

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