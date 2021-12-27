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"صيدلة حلوان" تنظم حملة لمكافحة الإدمان وتوزيع مطبوعات بطرق العلاج

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 09:41 ص
"صيدلة حلوان" تنظم حملة لمكافحة الإدمان وتوزيع مطبوعات بطرق العلاج حملة لمكافحة الإدمان بكلية صيدلة جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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نظم قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة حلوان حملة موسعة لمكافحة الإدمان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة . 
 
وأكد الدكتور ممدوح مهدي فى بيان، على حرص الجامعة على دعم جهود الدولة في مكافحة الإدمان وخاصة أن الجامعة تضم عدد كبير من الشباب وهم أكثر فئة مستهدفة لمثل هذه الحملات. 
 
 فيما قال الدكتور سامح سرور إن هذه الحملة تأتي في إطار استثمار الكلية للمعرفة التي تقدمها لطلابها في خدمة المجتمع المحيط، وخاصة في مثل هذه الحملات التي يقوم بها الشباب من طلاب الكلية، حيث يكون استجابة الشباب لأقرانهم من الشباب أكبر بكثير وذات تأثير أقوى. 
 
قام طلاب الفرقة الخامسة ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية خلال الحملة بتصميم مطبوعات لشرح أنواع الإدمان المختلفة من مواد مخدرة مثل الحشيش والماريجونا وأدوية يتم استخدامها بصورة خاطئة مثل الترامادول وشرح كيفية عمل هذه المواد وأثرها المدمر على الصحة، وقد امتدت الحملة على مدار أسبوع داخل الحرم الجامعي بين الطلاب والعاملين بالجامعة، وقام خلالها الطلاب بتقديم معلومات عن أنواع المواد المخدرة المختلفة وأعراض الإدمان المرتبطة بكل نوع من هذه الأنواع والآثار والمضاعفات الناجمة عن الإدمان، وتطرقوا إلى سبل العلاج، وقد تم تنظيم حملة التوعية تحت إشراف الدكتورة شهيرة نوفل الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم. 
 
حملة لمكافحة الإدمان
حملة لمكافحة الإدمان
 

جامعة حلوان

اخبار مصر

الإدمان

التعليم العالى

صيدلة حلوان

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