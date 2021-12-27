شاهد مشروع الطاقة الشمسية سد عالى جديد فى أسوان × 10 صور

أسوان – عبد الله صلاح

"سد عال جديد".. هكذا يمكن وصف مشروع الطاقة الشمسية فى محافظة أسوان والذى يقارب إنتاج طاقة السد العالى من الكهرباء، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 صور عن المشروع بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

والسد العالى الجديد كما يطلق عليه المسئولون هو مشروع يعمل على إنتاج طاقة تعادل طاقة السد العالى فى توليد الكهرباء، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة فى صحراء جنوب مصر.

ووجه أهالى محافظة أسوان، شكرهم لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، على ما حققه من إنجازات متمثلة فى هذا المشروع الضخم، والذى وصفوه امتداد لأمجاد وإنجازات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

يشار إلى أن مشروع الطاقة الشمسية يستهدف إنتاج 2050 ميجا وات بما يعادل إنتاج السد العالى من الطاقة والذى يبلغ 2100 ميجا وات، وتم دخول 1465 ميجا وات مؤخراً إلى الشبكة القومية للكهرباء للاستفادة منها، بعد إنتاجهم بواسطة 32 شركة بمشروع الطاقة الشمسية بنبان، وهى بمثابة "أكثر من نصف إنتاج السد العالى".



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