سفينة ألمانية تنقذ ما يقرب من 450 مهاجرا فى البحر المتوسط خلال 3 أيام

قالت منظمة "سى ووتش" الخاصة للإنقاذ البحرى إنها أنقذت ما يقرب من 100 شخص فى البحر المتوسط فى مهمتها الخامسة خلال ثلاثة أيام.

وقالت المنظمة التى تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها عبر تويتر، أن امرأة حامل اقترب موعد ولادتها كانت من بين من تم إنقاذهم، ولدى الطاقم حاليا ما يقرب من 450 شخصًا على متن السفينة "سى ووتش 3"تم إنقاذهم من قوارب المهاجرين، ويبلغ عمر أصغر طفل على متن السفينة 14 يوما.

وأفاد خفر السواحل الإيطالى، بأنه بعد عملية بحث استمرت يومين، تم رصد قارب يقل مهاجرين على ساحل كروتونى جنوبى إيطاليا.

وقال خفر السواحل فى بيان إنهم نقلوا 27 شخصا إلى مكان آمن.

وتعتبر إيطاليا وجهة العديد من المهاجرين الذين يسافرون بالقوارب، والذين غالبا ما ينطلقون من شمال إفريقيا فى رحلتهم إلى الاتحاد الأوروبى، ويطمح المهاجرون فى حياة أفضل هناك، لكن القوارب المكتظة كثيرا ما تواجه مشاكل وتتعرض لحوادث فى البحر المتوسط.