سد الشمس العالى.. الرئيس السيسى يفتتح مجمع بنبان .. إنفوجراف

يعد مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية نموذج يحتذى به في التعاون المثمر بين المستثمرين والدولة، وهو ما جعل هذا المشروع يفوز بجائزه التميز الحكومى، علاوة على أنه أصبح محل أنظار العالم بعد أن أطلق عليه عاصمة العالم للطاقة الشمسية.

يقع على امتداد قرية بنبان بالطريق الغربى لأسوان ينتج 1460 ميجاوات كهرباء تمثل 90% من طاقة السد العالى يسهم فى تفادى 2 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون يتكلف 3.4 مليار يورو بما يقدر بـ40 مليار جنيه يقام على مساحة ‏37 كيلو مترا مربعا توازى 8843 فدانا يتكون من 32 محطة لإنتاج الطاقة الشمسية 4 محطات محولات للربط بالشبكة الموحدة 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجا وات طاقة نظيفة تنير 70 ألف منزل وفّر المجمع خلال فترة التنفيذ 11 ألفا و720 فرصة عمل مباشرة 23 ألفا و440 فرصة عمل غير مباشرة إضافة إلى 6000 بعد التشغيل شاركت فيه 40 شركة متخصصة فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حصل على المركز الأول على مستوى المشروعات المنفذة من البنك الدولى فاز بجائزة التميز الحكومى العربى 2020 كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية