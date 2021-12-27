اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سد الشمس العالى.. الرئيس السيسى يفتتح مجمع بنبان .. إنفوجراف

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:34 م
سد الشمس العالى.. الرئيس السيسى يفتتح مجمع بنبان .. إنفوجراف الرئيس السيسى يفتتح مجمع بنبان

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يعد مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية نموذج يحتذى به في التعاون المثمر بين المستثمرين والدولة، وهو ما جعل هذا المشروع يفوز بجائزه التميز الحكومى، علاوة على أنه أصبح محل أنظار العالم بعد أن أطلق عليه عاصمة العالم للطاقة الشمسية.
 
وفيما يلي كل المعلومات التى تخص مجمع بنبان للطاقة الشمسية :
 

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يقع على امتداد قرية بنبان بالطريق الغربى لأسوان
 
ينتج 1460 ميجاوات كهرباء تمثل 90% من طاقة السد العالى
 
يسهم فى تفادى 2 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون
 
يتكلف 3.4 مليار يورو بما يقدر بـ40 مليار جنيه
 
يقام على مساحة ‏37 كيلو مترا مربعا توازى 8843 فدانا
 
يتكون من 32 محطة لإنتاج الطاقة الشمسية
 
4 محطات محولات للربط بالشبكة الموحدة
 
200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجا وات طاقة نظيفة تنير 70 ألف منزل
 
وفّر المجمع خلال فترة التنفيذ 11 ألفا و720 فرصة عمل مباشرة
 
23 ألفا و440 فرصة عمل غير مباشرة إضافة إلى 6000 بعد التشغيل
 
شاركت فيه 40 شركة متخصصة فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
 
حصل على المركز الأول على مستوى المشروعات المنفذة من البنك الدولى
 
فاز بجائزة التميز الحكومى العربى 2020 كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية

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