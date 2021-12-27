وأفاد معهد الجيوديناميك بأثينا ، في بيان نقلته صحيفة "كاثميريني" اليونانية صباح اليوم الاثنين، أن الهزة وقعت على بعد 25 كيلومترًا شمال غرب مركز الزلزال الأول وعلى عمق 6.3 كيلومتر، وتبع ذلك هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة بعد دقيقتين.



وقال ميشاليس إروتوكريتوس، عمدة جزيرة كاسوس الصغيرة، والأقرب إلى مركز الزلزال، إنه لم تتضرر أي مبان في أي من الزلزالين كما لم ترد أي انباء عن وقوع إصابات بين المواطنين.