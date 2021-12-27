رفع درجة الاستعداد بصحة الدقهلية بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد بمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس، وأكد مكي على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوافر أكياس الدم ومشتقاتة ببنوك الدم، ومنع الإجازات بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات.

كما أكد على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة، من المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية، كما وجه وميل الوزارة بتكثيف الحملات الرقابية وأخذ عينات الأغذية بإستمرار من تلك المنافذ و تكثيف حملات صحة البيئة، وأخذ عينات للمياه، وكذلك النظافة العامة حول الكنائس وأماكن التجمعات والأسواق العامة والباعة الجائلين والتأكد من جودة المنتجات الغذائية والبيئة الصحية، والتاكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وحث مكي المواطنين على تجنب التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة، و منع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة، مؤكدًا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين ، جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.