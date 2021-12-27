وكان كيشيدا - الذي شغل منصب عضو مجلس النواب من مدينة هيروشيما التي تعرضت للقصف الذري - قد أشار في وقت سابق إلى أنه يأمل في حضور المؤتمر شخصيا، ويهدف المؤتمر -الذي يبدأ في 4 يناير في نيويورك للدول الأعضاء في الأمم المتحدة - لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف كيشيدا للصحفيين - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" -"بدأت دول أخرى في التحول إلى تقديم رسائل عبر الفيديو، وأنا أفكر في كيفية المشاركة في الحدث بما في ذلك تقديم خطاب عير الفيديو".

وتابع "أود أن أساهم في المؤتمر لأن لدي مشاعر قوية تجاهه" .. مؤكدا عزمه على مواصلة الجهود نحو اعتماد وثيقة نهائية.



وأشارت الوكالة اليابانية إلى أنه من النادر أن يخاطب زعيم وطني مؤتمر المراجعة ، حتى عن طريق الفيديو، لأن القادة عادة لا يشاركون في الحدث.

وعادة ما ترسل اليابان وزير خارجية أو نائب وزير خارجية إلى مؤتمر الأمم المتحدة الذي يعقد كل خمس سنوات لتقييم التقدم المحرز في نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية.