رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد الاتحاد المصرى للريشة الطائرة

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وفد الإتحاد المصري للريشة الطائرة فرع بني سويف وذلك لتفعيل سبل التعاون والمشاركة المجتمعية بين الجامعة ممثلة في كلية التربية الرياضية والاتحاد المصري للريشة الطائرة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود رجائي وكيل كلية التربية الرياضية، ومحمد كمال أحمد نائب رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، وانتصار عبد الباقي رئيس فرع بني سويف للريشة الطائرة، هشام عباس المدير التنفيذي لفرع بني سويف للريشة الطائرة.

وصرح رئيس الجامعة بأن وفد الاتحاد أهدى كلية التربية الرياضية ملعبا مجهزا بالكامل لتوسيع قاعدة ممارسة رياضة الريشة الطائرة والعمل علي انتشار اللعبة بمحافظة بني سويف، إضافة إلى الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين والاتفاق على عقد ندوة تعريفية بقواعد وأسس اللعبة وإقامة مباريات ودية لذوي الهمم من طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تدعم بشكل كامل كافة الأنشطة وخاصة الرياضية لما لها من أهمية كبيرة وفوائد عدة علي جسم الإنسان حيث أنها تنعكس علي صحته البدنية وتساهم في تحسين النشاط الذهني ورفع مستوى التركيز بما يدفع الطلاب لمزيد من التفوق العلمي والدراسي، مما لكرة الريشة من أهمية خاصة حيث أنها تقوي عضلة القلب وتحميه من خطر انسداد الأوعية الدموية، وتحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وتحسين حركة الجسم.

وفي نهاية اللقاء تم إهداء درع الاتحاد للدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة تقديراً لجهوده المبذولة في الارتقاء بمستوي النشاط الرياضي للطلاب وإدخال أنواع غير شائعة من الأنشطة الرياضة