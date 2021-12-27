رئيس جامعة بنها يتفقد فى جولة مفاجئة الخدمات بالمدن الجامعية بكفر سعد

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة، مساء اليوم، بالمدن الجامعية "بنين وبنات" بكفر سعد، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب.

وشملت الجولة، تفقد غرف الإقامة، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب داخل المدن الجامعية، حيث شدد رئيس الجامعة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين داخل المدن الجامعية.

من ناحيه أخرى إلتقى رئيس الجامعة، خلال جولته بعدد من الطلاب داخل المدينة والاستماع الى مطالبهم والاطمئنان منهم على مستوى الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية لهم.

وأكد الدكتور جمال سوسة، حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية.

جانب من الجولة بالمدن الجامعية



جانب من جولة رئيس جامعة بنها