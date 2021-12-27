رئيس جامعة أسيوط: سداد المصروفات وتطعيم كورونا شرط دخول الطلاب الامتحانات

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على أن استخراج كارنيه جامعي جديد ساري للعام الدراسي 2021 /2022 شرطاً ملزماً لدخول الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وهو ما يستلزم من الطالب تحقيقه أمرين سداد المصروفات الدراسية والحصول على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك في مستهل ترأس سيادته لاجتماع مجلس الجامعة في آخر جلسات العام الجاري 2021 وذلك بحضور السادة النواب لمختلف القطاعات وعمداء كليات الجامعة النظرية والعملية والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور طارق الجمال أن إدارة الجامعة حريصة على مساندة ودعم أبنائها الطلاب ممن يواجهون صعوبات اجتماعية تعفيهم عن سداد المصروفات الدراسية وكذلك مصروفات الكتب ، موجهاً دعوته للطلاب بسرعة التوجه إلى مكتب المساعدات الاجتماعية بإدارة رعاية الشباب بالكلية التابع لها واستيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على تخفيض للرسوم أو إعفاء كامل منها ، كاشفاً أن العام الجامعي الماضي 2020 / 2021 شهد إنفاق الجامعة لنحو 8 مليون جنيه من صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة وذلك لصالح سداد مصروفات الكارنيه الجامعي وكذلك المقررات الدراسية .

وشدد رئيس جامعة أسيوط على السادة عمداء الكليات على ضرورة متابعتهم لأعمال تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيراً أن نسبة تطعيم الطلاب وصلت حالياً لنحو 57 % من الطلاب بمختلف الفرق الدراسية، موضحاً أن 25% من طلاب الجامعة من الدارسين بنظام الانتساب الموجه وهو ما يستلزم حصولهم على اللقاح قبل موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول مع منع الممتنعين من تقديم ما يفيد حصولهم على اللقاح من دخول اللجان .