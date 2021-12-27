خان خليلى المنيا.. أسرار وأغرب الحكايات بسوق العطارة على مدار 50 سنة.. فيديو

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من شارع العطارين بالمنيا، أو كما يطلق عليه خام خليلى المنيا، وهو أحد أقدم الشوارع بالمحافظة، ويضم جميع أنواع العطارة ويظهر على أشكال البناء التاريخ وتراث المنيا.

ورصد "اليوم السابع" أهم أنواع العطارة، واستخداماتها وأسعارها وتميزها عن الأصناف المستوردة.

قال الحاج محسن الطوى، أحد أقدم التجار بشارع العطارين أن أصناف العطارة كثيرة جدا وتنقسم إلى قسمين توابل وهذه لاستخدامات المنازل والمطاعم، والأعشاب المستخدمة فى الأدوية بالأعشاب، وأصنافها متعددة أيضا.

وأضاف أن التوابل مثل حبة البركة والكزبرة والشطة والكمون والقرنفل وغيرها من التوابل، وأغلى أسعارها الكمون البلدى والذى يتفوق على الهندى بكثير لأنه أكثر منه فى الزيوت، ويصل سعر الطن فيه إلى 60 ألف جنيه بينما الهندى يصل إلى 40 ألف جنيه.

وتابع الحاج محسن أن القسم الثانى وهو الأعشاب مثل الزعتر وورق الجوافه وهذه أصناف تستخدم فى علاج الكحة وخاصة فى البرد كذلك هناك خلطات يتم عملها من أجل علاج الرطوبة والأنفلونزا فى الشتاء، ولهذا يزدهر سوق العطارة فى فصل الشتاء أكثر من الصيف بإقبال المواطنين على المشروبات الدافئة.