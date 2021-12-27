حياه كريمة.. تنفيذ 1500 مشروع بتكلفة 25 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة بأسيوط

فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن عام 2021 شهد تنفيذ حوالي 1500 مشروع تمت وجار تنفيذها ، بتكلفة 25 مليار جنيه لخدمة 2 مليون و600 ألف مستفيد بعدد 149 قرية و894 تابعا بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الحياة وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.



وأشار المحافظ إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، يتم تنفيذها في قطاعات مياه الشرب والكهرباء والطرق والنقل وسكن كريم وتطوير البنية التحتية للقرى تطوير (مجمعات خدمات حكومية ومجمعات زراعية ووحدات ومراكز صحية ومكتبات ثقافية) ،وتضم مجمعات خدمات المواطنين العديد من الخدمات للمواطنين من بينها (مركز تكنولوجي - مكتب الشهر العقاري – مكتب التموين – مكتب تضامن اجتماعي – أحوال مدينة – وحدة محلية – مجلس محلي– مكتب بريد)، بإلاضافة إلي استراحة للمواطنين كما تشمل المبادرة خدمات صحية تتضمن قوافل بيطرية، وطبية، وعمليات جراحية وعيون وأجهزة تعويضية – نظارات طبية وخدمات تعليمية منها تطوير حضانات ورفع كفاءة مدارس وتوعية الأسر.



وأكد المحافظ أن المشروعات التي تمت ويجرى تنفيذها بقرى المحافظة ضمن مشروعات حياة كريمة، والتي يجرى تنفيذها بواسطة الجهاز المركزي للتعمير وتمثلت في المجمعات الخدمية وبلغت 35 مشروع بتكلفة 384 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 265.5 مليون جنيه والشباب والرياضة 88 مشروع ،بتكلفة 345 مليون جنيه ووحدات الاسعاف 32 وحدة اسعاف بتكلفة 73 مليون جنيه والصحة 136 وحدة صحية بتكلفة مليار و198 مليون جنيه والكبارى والمشايات 176 مشروع بتكلفة 375 مليون جنيه والصرف الصحي 153 مشروع ،بتكلفة 14 مليار و828 مليون جنيه ومياه الشرب 36 مشروع بتكلفة 2 مليار 944 مليون جنيه والأبنية التعليمية 88 مشروع بتكلفة 430 مليون جنيه والكهرباء 98 مشروع بتكلفة 3 مليار و369 مليون جنيه والرى 6 مشروعات بتكلفة 288 مليون جنيه ،والذي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ،ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد مشروعات مركز صدفا وتشهد تلك المراكز تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية ،وتم البدء بمركز ساحل سليم كمرحلة أولى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



وأوضح المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغًا بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وهناك متابعة مستمرة للاعمال لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة، مؤكدًا إنه يتابع مع المسئولين من خلال الجولات والزيارات الميدانية أو الاجتماعات الدورية نسب التنفيذ في المشروعات للوقوف على المعوقات وسرعة تذليلها أولا بأول وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منها في التوقيتات المحددة ،لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية أثبتت التكاتف والتعاون القائم بين كافة مؤسسات الدولة وإنكار الذات من خلال تعزيز الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات ،بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى والمناطق الريفية لتحقيق رضا المواطن.

