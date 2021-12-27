حياة كريمة بأسوان.. إعادة تأهيل محطة مياه الشماخية بإدفو.. صور

أسوان – صلاح المسن

تواصل أجهزة الدولة بأسوان تنفيذ مبادرة حياة كريمة ، ومتابعة المشروعات بكافة قري ونجوع المراكز المستهدفة في مبادرة حياة كريمة ومراجعة الموقف التنفيذي للعمليات المنفذة.

ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"تساهم فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقامت لجان ميدانية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالمرور علي عدد من العمليات بمركز إدفو ومنها عملية إعادة تأهيل محطة مياه الشماخية للوقوف علي جودة التنفيذ، ففي مركز إدفو قامت لجان ميدانية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالمرور علي خط طرد مرشح مياه الشرب بالقنان 8بوصه اسبوستس من مخرج المرشح على الطريق الصحراوي والجارى تغييره لخط 10 بوصه لتغذيه الأماكن المحرومه بحواجر البصيليه والسباعيه بمركز ادفو شمال محافظة أسوان.

وفي قطاع الكهرباء بمركز ادفو يجري متابعة تنفيذ عمليات لوحات توزيع الكهرباء وخطوط مرور الكابلات من المحطات الرئيسية والتغذيات البديلة لمشروع حياه كريمه ضمن المشروعات المنفذه بمركز ادفووالتنسيق بين الجهات المختلفه وجميع الجهات المعنيه من الرى والكهرباء والطرق والكبارى والاتصالات والشركات المنفذه والغاز الطبيعى ومسؤلي حياه كريمه ورؤساء القرى بادفو وتم التنسيق على تنفيذ 8 مغذيات كهرباء بمركز ادفو ويذكر ان اجمالى مشروعات الكهرباء بمركز ادفو حياه كريمه تتخطى 2 مليار جنيه.

وضمن برنامج حياة كريمة لتطوير الريف المصرى وفي مركز كوم امبو تم توجيه قوافل طبية وعلاجية لمجلس قروى العباسيةتم إقامة القافلة الطبية لجميع التخصصات بقرية البصالى على مدار اليومين ، ومقرها الوحدة الصحية لقرية البصالى حيث تم الكشف على الحالات ، وصرف العلاج لها ، وتم تحديد الحالات التى تحتاج إلى تدخلات جراحية لإجراء العمليات بمستشفى أسوان التعليمى .

كما تواصلت بقري مجلس قروى العباسيةأعمال إحلال وتجديد وتدعيم شبكات الكهرباء بنطاق مجلس قروى العباسية ضمن خطة حياة كريمة بالقرية ، حيث يجري تنفيذ أعمال صب القواعد الخرسانية للمحولات الكهربائية وتغيير أعمدة الجهد المنخفض التالفة ، تتم تلك الأعمال بواسطة الشركة المنفذة تحت إشراف هندسة كهرباء كوم أمبو وفي قري المنشية بكوم امبو جارى العمل باحلال وتجديد لشبكة مياه المنشية الجديدة بتركيب خط 10 بوصة كما تم الانتهاء من صب الدور الأول علوى لمركز شباب السلسلة المحطة.

وفي مجلس قروي إقليت يتوالي تنفيذ مشروعات تحسين مياه الشرب ومد شرايين جديده بكل قري اقليت والخط الغربي.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "تشهد مشاركة تنفيذية ومجتمعية من كافة فئات المجتمع لتحسين مستوى المعيشة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة وهو الذى يتواكب مع تحقيق أهداف الإستراتيجة القومية للتنمية المستدامة (2030) لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً في 35 قرية رئيسية و 109 قرية فرعية و 336 نجع وكفر وتابع بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، حيث يجري تنفيذ المشروعات بإجمالى 811 مشروع وبتكلفة مالية تصل إلى 14,1 مليار جنيه منها 155 مشروع تم نهوها بتكلفه 2 مليار جنيه ، كما جارى العمل فى 350 مشروع أخر بتكلفة 11,5 مليار جنية ، فيما جارى التجهيز لبدء العمل فى 306 مشروع بتكلفة 610 مليون جنيه

ويتم تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيرس كورونا ، بجانب تطبيق إجراءات السلامة المهنية وذلك من خلال تركيب لوحات إرشادية وتعريفية بمناطق العمل حفاظاً على أمن وسلامة أرواح العاملين والمواطنين.