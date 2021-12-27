حياة كريمة.. انتهاء تطوير مركز شباب شعشاع وملعب كفر أبو محمود بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون على الانتهاء من مشروعين جديدين بقطاع الشباب والرياضة بقرى أشمون، حيث تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب شعشاع التابع للوحدة المحلية بشطانوف ، وكذا الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة ملعب كفر أبو محمود التابع للوحدة المحلية بسنتريس ،وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز أشمون ،تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون.



مؤكداً أنه تم الانتهاء من هذه المشروعات في الموعد المحدد لها ، وأوضح سرور إلي أن الهدف من تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب هو المساهمة في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع ، وليصبح مكاناً يليق بأهالي القري لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة في جميع القطاعات الخدمية .



وأشار سرور أن بتسليم هذه المشروعات أصبح الإنجاز الثالث لحياه كريمة بقطاع الشباب والرياضة بقري أشمون بعد مشروع تطوير مركز شباب شما ، وأوضح أنه جاري الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت الرياضية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً علي المتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.







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