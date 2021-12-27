حصاد 2021 فى بنى سويف.. إنشاء وإحلال وإضافة 2043 فصلا دراسيا بالمدارس الجديدة

بنى سويف هانى فتحى

شهدت محافظ بنى سويف خلال السنوات السبع الماضية، إنشاء العديد من المدارس الجديدة، بالإضافة الى أعمال الاحلال والتجديد لبعض المدارس.

وحسب تقرير صادر عن محافظة بنى سويف، شهدت المحافظة خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 448.9 مليون جنيه، مابين إنشاء وإحلال وتوسعة أضافت 2043 فصلا ، وانعكس ذلك كله في ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها مدارس ابتدائية وإعدادية حكومي إلى 98.6% ، إذ ارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدارس إعدادية حكومية فقط إلى 88.7% .

من جانبة، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، أن المحافظة حظيت على مدار 7 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحزمة من المشروعات القومية "خدمية وتنموية" بقيمة تخطت الـــ100مليار جنيه، بجانب محور عدلي منصور والمجمع الصناعي ببياض العرب اللذين تم افتتاحهما والتي شملت كافة القطاعات والمرافق الحيوية، خاصة البنية التحتية وقطاعات الصحة والصرف الصحي والإسكان وغيرها من القطاعات الهامة، والتي استهدفت تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وبعده، وهو ما جعل من بنى سويف نقطة جذب واعدة للإستثمارات، وهيئت بيئة الأعمال لتنفيذ المشروعات .