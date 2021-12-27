حصاد وزارة الطيران بين التحديات والإنجازات خلال عام 2021.. صور

كتب محمود عبد الغنى

تنشر "اليوم السابع" الحصاد السنوي لوزارة الطيران المدني هذا القطاع الذي يعتبر واحداً من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يسهم فى تنشيط الحركة السياحية وتنمية التجارة ودعم الاقتصاد القومى .

وقد شهد قطاع الطيران المدنى خلال عام 2021 للعام الثانى على التوالى تحديات كبيرة فى ظل ما تمر به صناعة النقل الجوى العالمى من أزمة غير مسبوقة وهى جائحة كورونا التى تسببت فى خسائر فادحة للاقتصاد العالمى بكل قطاعاته وفى مقدمتها قطاع الطيران الذى تعرض لأزمة هى الأخطر فى تاريخه على الإطلاق .

ورغم هذه التحديات الكبيرة تمكن قطاع الطيران المصرى فى 2021 بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يولى قطاع الطيران اهتماما كبيرا ودعم الدولة المصرية وجهود جميع العاملين بالقطاع من اجتياز تداعيات هذه الأزمة ليس هذا فحسب بل نجحت وزارة الطيران المدنى بقيادة الطيار محمد منار وزير الطيران فى تحقيق إنجازات تمثلت فى مواصلة مشروعات التطوير والتحديث لمنظومة الطيران وإقامة مشروعات جديدة واستمرار مبادرات تشجيع الحركة الجوية والسياحية .

وخلال العام استمرت جهود وزارة الطيران فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته بجميع المطارات وعلى متن الطائرات وكافة المنشآت الحيوية بالقطاع بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية لضمان سلامة الركاب والعاملين.. وجاء حصول 11 مطارا مصريا على شهادة " الاعتماد الصحى للسفر الآمن " من المجلس العالمى للمطارات " بمثابة تتويج لهذه الجهود.

كما تواصلت مشروعات التطوير التى شملت تحديث البنية الأساسية بالمطارات المصرية البالغ عددها 27 مطارا ورفع كفاءتها لزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير خدمات المسافرين وتحديث منظومة تأمين المطارات ومختلف المنشآت الحيوية بالقطاع ضمن استراتيجية واضحة لوزارة الطيران ووفق أعلى المعايير العالمية كما شهدت المطارات السياحية عودة الرحلات الدولية من مختلف دول العالم في الوقت الذى تم فيه تحديث أنظمة الملاحة الجوية بالأقمار الصناعية والتغطية الرادارية الشاملة لخدمة الحركة الجوية بالمجال الجوى المصرى ودعم هيئة الأرصاد الجوية بأحدث أجهزة الرصد والإنذار المبكر بهدف رفع كفاءة التنبؤات الجوية والتغيرات المناخية لخدمة حركة الملاحة ومختلف قطاعات الدولة.. ورغم الآثار السلبية لجائحة كورونا استمرت الشركة الوطنية مصر للطيران فى تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير شبكة الخطوط مع فتح خطوط جوية وإطلاق خدمات جديدة لعملائها .

بينما كان الاهتمام بتدريب العنصر البشرى بمختلف التخصصات بالقطاع وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية الشاملة لجميع العاملين وأسرهم فى مقدمة اهتمامات وزارة الطيران المدنى لما يمثله العنصر البشرى من ثروة حقيقية للقطاع.

وفيما يلى استعراض لأهم الإنجازات والمشروعات والنجاحات التى حققتها الشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدنى والتى هى ثمار مجهودات العاملين بقطاع الطيران خلال 2021 :

زيارات رئيس مجلس الوزراء لقطاع الطيران المدنى:

في إطار دعم الحكومة المصرية لقطاع الطيران المدني قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدة زيارات لمواقع العمل المختلفة بقطاع الطيران.

حيث استعرض مع الطيار محمد منار وزير الطيران خلال تفقده مقر وزارة الطيران المدني ملفات عمل الوزارة والوقوف على ما تم تنفيذه من مشروعات تطوير وتحديث بالمطارات المصرية، وكذلك المشروعات الاستثمارية وفقاً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، والمراحل النهائية الخاصة بطرح الأراضي الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران، حيث أكد رئيس الوزراء أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في كافة قطاعات الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات لخدمة الاقتصاد القومي ، كما استعرض مستجدات إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني والشركة القابضة لـ "مصر للطيران" والرؤية المستقبلية لشركة مصر للطيران.

واستمرارًا لجولاته بقطاع الطيران قام رئيس مجلس الوزراء يرافقه وزير الطيران المدني، زيارة لأكاديمية مصر للطيران للتدريب إحدى أكبر مراكز التدريب الإقليمية المعتمدة في مجال النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما شهد بدء تشغيل أحدث أجهزة الطيران التمثيلي من طراز الإيرباص A320Neo، كما قام رئيس الوزراء بزيارة تفقدية لمبنيى الركاب 2و3 بمطار القاهرة للاطمئنان على حركة السفر والوصول والخدمات المقدمة للمسافرين بالمطار ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وخلال الزيارة الرسمية لوفد الحكومة المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة، التقى الطيار محمد منار وزير الطيران، محمد سالم الشهوبى وزير المواصلات لبحث سبل التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدني المصري والليبي، حيث شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والليبي الحكومة المصرية في مجال الطيران المدني مع الأشقاء الليبيين.

جوالات مستمرة بالمطارات ومواقع العمل المختلفة:

سلسلة من الجولات التفقدية قام بها الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى لمطار القاهرة الدولى والمطارات المصرية علي مدار العام لمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وخاصة عمليات التعقيم التي تتم بشكل مستمر في صالات السفر والوصول والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما تفقد مبني الركاب (2) و(3) ومركز عمليات مصرللطيران بمطار القاهرة الدولى لمتابعة حركة السفر والوصول وانتظامية تشغيل الرحلات، كما قام الوزير بعدد من الجولات لبرج المراقبة بمطار القاهرة الدولي لمتابعة الحركة الجوية وسير العمل من داخل برج المراقبة الجوية وتتبع حركة الطائرات بالمجال الجوي المصري والاطلاع على الإجراءات المتبعة لانتظام حركة الملاحة الجوية.

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، بجولة تفقدية موسعة لمطار الغردقة الدولى لمتابعة سيرالعمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة بالمطار؛ كما قام الوزيران بجولة تفقدية أخرى موسعة لمطار الأقصر الدولي أحد المطارات السياحية الهامة بجنوب صعيد مصر من أجل الاطمئنان على الحركة السياحية الوافدة خلال الموسم الشتوي وتطبيق ضوابط السلامة الصحية والوقائية بالمطار.

لمتابعة الأعمال النهائية ومعدلات التنفيذ لاستلام المقر الجديد للوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ تفقد وزيرالطيران المدنى مقر الوزارة وإجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع فى إطار استعدادات الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة .

وفي إطار متابعة حركة التشغيل و جودة الخدمات المقدمة والاطمئنان على انتظامية سير العمل، قام وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية فى مطار برج العرب الدولى والإطلاع على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية ومراحل تنفيذ مشروعات التطوير الجارية بالمطار .

جولة وزير الطيران المدني لمطار العلمين الدولى الذي يعد من المطارات الاقليمية الهامة التي تدعم خطة الدولة فى تنمية الساحل الغربي لجمهورية مصر العربية ،، للوقوف على حركة التشغيل بالمطار والاطمئنان على الاستعدادات والإجراءات المتبعة لاستقبال الرحلات الجوية .

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بعدد من الزيارات لمطار الأقصر الدولي للإطمئنان على الإستعدادات لإستقبال وتدفق حركة الطيران والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية بالمطار للحفاظ علي صحه الركاب والعاملين ، وكان من بينها زيارة تفقدية رافقه خلالها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، حيث التقيا بعدد من أصحاب البازارات والعاملين بها بمعبد الأقصر والسوق السياحي، كما تفقد عددا من مشروعات التطوير التى تمت بمطار الاقصر خلال مشاركته فى حفل افتتاح طريق الكباش الذى أقيم بمدينة الاقصر الدولى ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها .

كما تفقد الوزير مطار شرم الشيخ لمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل بالمطار للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للعملاء واستعدادات وجاهزية مطار شرم الشيخ لإستقبال الضيوف المشاركة في المؤتمرات والاحداث الإقليمية والدولية الهامة التى ستشهدها مدينة السلام خلال الفترة القادمة .

وخلال جولته التفقدية بمطار أسوان الدولى قام وزير الطيران بمتابعة انتظام حركة التشغيل استعداداً لما سيشهده المطار من كثافة تشغيلية.

تسلم وزير الطيران شهادة الأيزو لنظام الإدارة البيئية 2015 / 14001 من شركة SGS المانحة خلال جولة تفقدية بمطــار الغردقة بعد اجتياز المطار جميع الاختبارات والملاحظات الفنية حيث يعد مطار الغردقة الدولي من أوائل المطارات التي حصلت علي هذه الشهادة.

و لمتابعة مستجدات أعمال مشروع توسعه مطار سفنكس الدولى قام الوزير بجولة استمع فيها إلى شرح تفصيلي عن ما تم تنفيذه من أعمال التطوير والإنشاء التى تتم بالمطار .

كما قام وفد من مختلف التخصصات برئاسة الطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بزيارة تفقدية لمطار برنيس الدولى وضم الوفد عدداً من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لمصر للطيران وممثلي كافة الإدارات المعنية بالتشغيل كقطاع التشغيل والتخطيط والتجارى والأمن و نظم المعلومات والعلاقات العامة وغيرها من أجل الوقوف على اختيار المواقع اللوجستية وأماكن التشغيل وتواجد فرق العمل المختلفة بالمطار استعدادا لبدء التشغيل الفعلي وتسيير رحلات منتظمة لمصرللطيران من والي مطار برنيس.

جولات اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات:

اجتماعات تنسيقية وجولات تفقدية قامت بها اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئى برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، في عدد من المطارات المصرية لوضع آلية لتنفيذ خطة التفتيش الأمني والبيئي وتقييم الوضع القائم جاء على رأسها جولات في كل من مطارات القاهرة الدولي والغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ.

جهود وزارة الطيران لمواجهة تداعيات أزمة كورونا:

استمراراً لجهود وزارة الطيران المدني في مواجهة أزمة كورونا، وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتشديد الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الى جانب استمرار برنامج أعمال التعقيم والتطهير الموسعة والتى تشمل جميع المطارات المصرية وكذلك التى تتم على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران فضلاً عن المنشآت الحيوية ومواقع العمل التابعة للوزارة، كما تقوم مصر للطيران بعمليات تعقيم جميع طائراتها بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة للشركة وفقا للمتطلبات الإرشادية وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا ) بإستخدام فلاتر "HEPA " هواء الجسيمات عالية الكفاءة لتنقية الهواء بنسبة 99%.

حملات تطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بديوان عام الوزارة وشركاتها التابعة وجميع المطارات المصرية وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للتيسير علي العاملين بالمطارات الذين لم يسبق لهم تلقي أي جرعة ضد فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت مصرللطيران عدة ضوابط بشأن الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا من منطلق التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بوزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة إلتزام عملاء مصرللطيران القادمين من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا بمراجعة التعليمات والضوابط التي تحددها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية .

الحركة الجوية بالمطارات السياحية:

رحلات جديدة دولياً وداخلياَ :

قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بالاتفاق مع بعض وكلاء السياحة بإسبانيا لتسيير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد الي الأقصر.

في ضوء المجهودات المستمرة للدولة المصرية نحو تنشيط الحركة الجوية و السياحية الوافدة إلى مصر استقبل مطار الغردقة الدولى أولى رحلات شركة مصر للطيران القادمة من موسكو إلى مدينة الغردقة، كما شهد مطارى الغردقة وشرم الشيخ بدء وصول الرحلات الجوية القادمة من روسيا .

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران رحلات مباشرة بين موسكو وكل من شرم الشيخ والغردقة؛ بواقع 4 رحلات إلى مدينة الغردقة و 3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ بدءًا من 9 أغسطس الماضى .

تشغيل خط مباشر لمصر للطيران بين القاهرة ودكا عاصمة بنجلاديش

مصرللطيران توقع اتفاقية مشاركة بالرمز مع الطيران العمانى ، حيث تتيح هذه الشراكة لمصر للطيران الوصول إلى نقاط أكثر بقارة آسيا وتقديم المزيد من خيارات السفر لعملاء الشركتين .

مبادرات تنشيط الحركة الجوية والسياحية:

قدمت وزارة الطيران المدني حزمة من المبادرات والإجراءات لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الى المطارات المصرية تضمنت :

- تخفيضات على رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية وكذلك تخفيض سعر وقود الطائرات 15 سنتاً للجالون، في اطار حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع الطيران وتحفيز برنامج الطيران.

- مبادرة في "حب مصر للطيران والمطارات المصرية"؛ تم اٍطلاقها في إطار المسئولية المجتمعية التي تقوم بها وزارة الطيران المدني من خلال رعاية شركاتها التابعة للعديد من الفاعليات والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها مصر.

- تحت شعار من " القلب للقلب " طرح قطاع السياحة الكرنك بمصر للطيران برامج مخفضة بمناسبة عيد الحب في 14 فبراير الماضي علي أسعار الإقامة في عدد من الفنادق بالقاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة وتزامنا مع مشاركة وزارة الطيران المدني ممثلة في شركة مصرللطيران في مبادرة شتي في مصر، التي تضمنت تخفيض فيها أسعار الطيران الداخلي إلى عدة أماكن سياحية تشجيعا للسياحة الداخلية .

افتتاحات جديدة :

استمراراً للجهود والتنسيق الفعال بين الوزارتين قام وزيرا الطيران والسياحة والاثار بافتتاح متحفي الآثار المصرية بمطار القاهرة الدولي في مبنى الركاب رقم 2 و3 ، ويأتي ذلك في اطار طرح المبادرات والرؤى الجديدة من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وإبراز عراقة حضارتها القديمة.

كما افتتح وزير الطيران مركز الخدمات السياحية لمصرللطيران" karnak vacation center" التابع لقطاع الكرنك للسياحة بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية، لتقديم خدمات متكاملة وتقوم رؤيته خلال الفترة المستقبلية علي جذب شرائح وتعاقدات جديدة في السوق المصري والدولي.

ضمن الخطة الاستثمارية لشركة مصر للطيران تم افتتاح فرع الأسواق الحرة الجديد بالممشى السياحى بالغردقة وذلك في اطار التوسع فى نشاطات الشركات والهيئات التابعة لها.

افتتح رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران مكتب مصرللطيران الجديد بالدوحة، لخدمة عملاء الشركة بالإضافة لمكاتب إدارة التسويق والمبيعات كما يضم مركزا للخدمة التليفونية مجهز بأحدث التقنيات والتي من شأنها توفير كافة خدمات السفر والحجوزات.

التعاون مع الدول العربية والإفريقية:

في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أوجه التعاون مع الدول العربية والإفريقية وخاصة في مجالات النقل الجوى المختلفة، قامت وزارة الطيران المدنى بتوقيع عدة بروتوكلات تعاون لنقل الخبرات وتقديم كافة أوجه الدعم فى مجالى التدريب والصيانة.

جنوب السودان: تفعيل الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين البلدين وبخاصة في مجال التدريب وتنظيم حركة النقل الجوي والتشريعات والخدمات الجوية والشحن الجوي.

كوين فريق عمل من المدربين من سلطة الطيران المدني المصري وأكاديمية مصر للطيران للتدريب والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وقاموا بالسفر إلى جنوب السودان لتدريب عدد كبير من العاملين بسلطة الطيران المدني الجنوب سوداني وكذا العاملين في مطار جوبا.

دولة العراق : التعاون بين البلدين فى مجال صناعة النقل الجوى"التدريب وصيانة وعمرة الطائرات بين شركتى مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية".