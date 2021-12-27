اليوم السابع
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جهد عالى فى شرايين مصر..

حديث القلب والعقل بافتتاح الرئيس السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية..إنفوجراف

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:22 م
حديث القلب والعقل بافتتاح الرئيس السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية..إنفوجراف الرئيس السيسى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء أن القطاع شهد ظروفا صعبة في الدولة المصرية قبل البدء في تطويره بشكل كامل، متابعا: "قطاع الكهرباء في كل شيء كان صعب جدا وفي موضوع الطاقة.. وماشيين في الطاقة ومش اقصد على الكهرباء بس.. إحنا لما اتكملنا عاوزين مصر فيما يخص الطاقة الكهربائية سواء إنتاج أو توزيع أو تحكم زيها زى أي دولة متقدمة جدا في المجال". 
 
وأضاف الرئيس أن الدولة المصرية تواصل العمل في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مختلف المجالات، قائلا: "لأهالى الصعيد لازم نشوف حجم الجهد المبذول وده مش "من" من الدولة.. ده شغلنا وبنعمله ولو مش عملنها يبقى مقصرين.. وهنعمل أكثر كده.. وإمبارح كنا في توشكى.. والزملاء اللى كانوا معانا أول مرة يدخلوا يشوفوا". 
 
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مصر

اخبار مصر

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