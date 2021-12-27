حبس متهم بالنصب على راغبى العمل والاستيلاء على أموالهم

قررت النيابة العامة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل داخل البلاد والاستيلاء على أموالهم مقابل فرص عمل وهمية، وعقود عمل مزورة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، وتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم داخل البلاد بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى "خلافًا للحقيقة"، وذلك عن طريق قيامه بإنشاء شركات وهمية "بدون ترخيص" واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى لإنهاء إجراءات توظيفهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل منهم على مبالغ مالية، وقام بإنشاء مواقع إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" باسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن القاهرة قيام المتهم بإدارة شركة وإنشاءه صفحة على موقع التواصل الاجتماعى لمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال من خلال الإعلان عن قدرته على توفير عمل للمواطنين داخل البلاد مقابل تحصله على مبالغ مالية، وأنه يتربح من جراء بيع استمارات السيرة الذاتية لضحاياه وحثهم على إحضار معارفهم لزيادة فرص المتقدم للالتحاق بإحدى الوظائف دون الالتزام بتوفير فرص العمل.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها.. وعثر بحوزته على (كمية من عقود العمل الوهمية- مجموعة من الإيصالات والأوراق وشهادات مؤهلات لأشخاص مختلفين).

بمواجهته إعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأمكن التوصل إلى 3 من المجنى عليهم، وباستدعائهم اتهموا سالف الذكر بالنصب والاحتيال عليهم.