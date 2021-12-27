اليوم السابع
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حبس عاطل قتل شابا بسلاح أبيض في مصر الجديدة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:20 ص
حبس عاطل قتل شابا بسلاح أبيض في مصر الجديدة محكمة - أرشيفية
كتب: كريم صبحي ـ محمد أبو ضيف

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باشرت النيابة تحقيقاتها في مقتل عاطل وأمرت بدفن الجثة وحبس المتهم، حيث تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من القبض علي عاطل طعن شابا بسلاح أبيض أثناء إتمام صلح بينهما بسبب خلافات سابقة بمصر الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المستشفيات، بوصول شاب مصابا بعدة طعنات بالرقبة بمنطقة مصر الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وتبين من خلال التحريات الأولية، أنه أثناء اتمام صلح بينهم وقعت مشادة بينهم قام علي اثرها عاطل بطعن شاب وتوفي ونقل الي المشرحة. 

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