جولة تفقدية لرئيس مياه دمياط لمتابعة سير الأعمال بالمحطات والإدارات

دمياط معتز الشربينى

تفقد العميد مهندس خالد جمال الدين احمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ، محطة مياه عزب النهضة 400 ل/ ث والحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) و شهادة الايزو لسلامة الغذاء 22000 وذلك لمتابعة سير الاعمال بالمحطة مؤكدا على اهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الامثل لها وضرورة اجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقا للخطة الزمنية واتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية.

كما تفقد ورشة التنفيذ الذاتى بمحطة مياه العدلية والاعمال التى يتم تنفيذهامن خلال عمالة الشركة مما يتح القيام ببعض الاعمال من خلال معدات وعمالة الشركة كاعمال اعادة تاهيل الطلمبات ، احلال وتجديد وتصنيع اعمدة ، اعمال اعادة تاهيل المحابس القديمة ، اعمال اللحمات الخارجية بمواقع الشركة المختلفة او دخل الورشة ، متابعة اعمال وفرز المخلفات قبل دخولها لادارة المخازن.

واوضح رئيس خلال جولته اهمية الدور الذى تقوم به ادارات التنفيذ الذاتى فى تخفيف الوقت والجهد المخصص للانشطة والاعمال التى تقوم بها تلك الادارات وكذلك تخفيف الاعباء الفنية والادارية على الادارة العليا موكدا على ضرورة الاهتمام بتلك الادارات لتحقيق الاهداف المخططة للمشروعات بالجودة المطلوبة ووفقا للمخطط الزمنى لتلك المشروعات.







