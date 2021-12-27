جولة بمنزل نجم التلحين الجنوبى أحمد منيب بعد تحويله لمنارة ثقافية بالصعيد.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا فى "بيت منيب للثقافة والفنون" بقرية توماس وعافية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، والذي كان منزلا لأسرة الفنان الراحل الملحن أحمد منيب ابن النوبة بأسوان، بعد انتقالهم لإسنا للعيش داخلها فى السنوات الماضية، حيث يحتفي أبناء عائلة منيب حالياً بذكرى مرور عام على افتتاح بيت منيب للثقافة والفنون جنوب الأقصر.

وتم افتتاح "بيت الثقافة والفنون" ليكون مزارا ومتحفا للفنان الراحل أحمد منيب العام الماضي، حيث شهد رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر وقتها، فى ديسمبر 2020، افتتاح "بيت منيب للثقافة والفنون"، والذى قرر أبناؤه تحويل منزله فى قرية "توماس وعافية" بمدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، إلى مركز للإبداع ليكون موقعا للثقافة لمركز إسنا ويفتح أبوابه للموهوبين لممارسة الأنشطة الفنية بمختلف أنواعها، فى الجنوب وصعيد مصر.

وعن قصة عمل "بيت منيب للثقافة والفنون" بإسنا، يقول محمد أحمد منيب نجل الفنان الراحل، إنه قام بعمل عدد من البانرات فى السيدة زينب لوالده وبعد فترة اتفق مع أبناء العائلة على ضرورة النظر لمنزله بقرية توماس وعافية بمدينة إسنا، بشكل مختلف ليكون متحفا وتاريخا شاهدا على الفنان الراحل أحمد منيب، فقاموا بتجميع الصور ووضعها بالمنزل بعد رفع كفاءته وتطويره بالكامل، ووضعوا مقتنياته من نظارة وعباية وكل متعلقاته لوضعها بالمنزل كمتحف لأحمد منيب يعيد تاريخه الكبير فى قلب الصعيد أصل حياته وتربيته ونشأته، فأهالى القرية شاهدوا لأول مرة صور تاريخية لوالده مع نجوم المجتمع خلال حياته وتراثه الفنى الكبير، وهو ما أسعدهم كثيراً وفرحوا للغاية بهذا الأمر.

أما عن تاريخ الفنان أحمد منيب مع المطرب الكبير محمد منير، فيؤكد نجل الملحن الراحل، أن "حدوتة مصرية" كان غالبية المحبين يشاهدون الأفلام بالسينما للاستماع لأغنية حدوتة مصرية، وكذلك شاركا فى أغانى "الليلة ياسمرا" والتى أصبحت أغنية عالمية وطافت المجتمع العربى والعالمى كله، بجانب "اتكلمى"، و"هيلا هيلا" و"تعالى نكتب اسامينا"، كما عمل والده مع أكبر شعراء وقتها بمصر ومنهم فؤاد حداد وعبد الرحيم منصور وسيد حجاب وعبد الرحمن الأبندوى ومجدي نجيب، وقام بعمل أكثر من 45 لحن للفنان الكبير محمد منير جميعهم حققوا نجاح كبير بمصر بأكملها والعالم العربى.



بيت-منيب-للثقافة-والفنون-جنوب-الأقصر-(1)



بيت-منيب-للثقافة-والفنون-جنوب-الأقصر-(2)



بيت-منيب-للثقافة-والفنون-جنوب-الأقصر-(3)



بيت-منيب-للثقافة-والفنون-جنوب-الأقصر-(4)