اليوم السابع
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جهود مكثفة لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طبيبة بمنطقة قصر النيل.. لايف

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:01 ص
جهود مكثفة لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طبيبة بمنطقة قصر النيل.. لايف اسعاف - أرشيفية
كتب سليم على

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من محيط العثور على جثة طبيبة متوفية بمنطقة قصر النيل، تناول خلاله تفاصيل القضية، وآخر تطوراتها.

يكثف رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طبيبة فى منطقة قصر النيل، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من بالعثور على جثة سيدة داخل غرفة بفدق فى منطقة قصر النيل. 

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

 


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