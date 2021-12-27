جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب هواتف محمولة وشيش إلكترونية وخصلات شعر

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد لطفى عامر مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد الهواتف المحمولة والشيش الإلكترونية وكمية من بواريك وخصلات الشعر الطبيعي ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط العربية القادمة من الشارقة اشتبه محمود فتحى مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب خليجى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مينا فهيم مأمور الفحص تلاحظ له وجود كثافات متماثلة وسط الملابس بحقائب الراكب .

وبالعرض على مدحت عبدالصبور مدير الإدارة بالإنابة قرر تشكيل لجنة من عبدالقوى عزوز وحسام محمد سليمان مأمورى الجمرك وأحمد عاطف مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 40 كيلو جرام من خصل الشعر الطبيعي والبواريك و 80 شيشة إلكترونية و133عبوة مستحضرات تجميل أسفل الملابس بحقائب الراكب ووجود 12 هاتف محمول ماركة آيفون وسامسونج مخبأة داخل جيوب الجاكت الخاص بالراكب ، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 600 ألف جنية مصرى .

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 49 لسنة2021 ، وتم تحريز المضبوطات بلجنة مكونه من أحمد صابر وهند النجار ومحمود عبدالرؤوف .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.