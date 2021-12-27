اليوم السابع
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الإثنين، 27 ديسمبر 2021 07:15 م
أكرم القصاص
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جامعة المنصورة تختتم قافلة "جسور الخير" بعلاج 2479 مواطنا فى الخارجة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 06:50 م
جامعة المنصورة تختتم قافلة "جسور الخير" بعلاج 2479 مواطنا فى الخارجة جانب من الجولة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أنهت جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، فعاليات قافلة "جسور الخير 13" لخدمة سكان محافظة الوادى الجديد، بعد توقيع الكشف وصرف الدواء بالمجان لـ 2479 مواطنًا من أبناء مركزى الخارجة وباريس.

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، فى بيان صحفى له، اليوم الإثنين، أن جامعة المنصورة نظمت القافلة فى 16 تخصصًا طبيًا، هى " الجراحة – النساء والتوليد – رمد – مخ وأعصاب – متوطنة- قلب- أنف وأذن وحنجرة – عظام – مسالك بولية – أسنان – روماتيزم وتأهيل – أشعة – أطفال – صدر – باطنية – جلدية وتناسلية".

أضاف محروس، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية بالمجان يومى 26 و27 ديسمبر الجارى بمستشفى الخارجة التخصصى، فيما ستواصل عملها يومى 28 و29 ديسمبر 2021، بمستشفى الداخلة العام بمدينة "موط"، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير الخدمات الطبية فى التخصصات النادرة بالوادى الجديد.

 


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