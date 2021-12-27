جامعة القاهرة: مجمع الأطفال الجديد يجمع بين المجانية والعلاج بأجر فى تقديم الخدمات

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن المجمع الطبى للأطفال سيجمع بين العلاج المجانى وأيضا تخصيص جزء للعلاج بأجر يتم من خلاله الإنفاق على الجزء المجانى، متابعا المجانية حق أصيل وفى نفس الوقت عصر الدولة الاب انتهى.

وأضاف الدكتور الخشت خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن على هامش حفل وضع حجر الأساس للمجمع الأطفال الطبى بالفرع الدولى لجامعة القاهرة، أن البعض يأتى من خارج مصر للحصول على العلاج فى مستشفيات جامعة القاهرة وأبو الريش مثل كل التخصصات فى قصر العينى والطب فى قصر العينى رائد وبه تخصصات نادرة ويحضر لنا ناس من خارج مصر لتلقى الخدمات الطبية.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أهالينا من الصعيد والدلتا تم تخصيص فندق مجانى الإقامة فيه أثناء الحصول على الخدمات من مجمع الطبى للأطفال والمساحات الخضراء وتخصيص ساحات انتظار ومناطق العاب ولا تخلى عن المجانية لهم وهذه سياسة نتبعها الآن واعددنا أول لائحة المستشفيات للوحدات بأجر.

ومن جانبه أعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فخره بالوقوف بأرض جامعة القاهرة الدولية التي تمثل أحد الصروح العلمية الشامخة المقامة على أرض محافظة الجيزة، والمشاركة في وضع حجر الأساس للمجمع الطبي للأطفال، الذي يمثل جهة مهمة لخدمة أطفال مصر عامة وأطفال محافظة الجيزة خاصة.

وأكد محافظ الجيزة، أن هذا المجمع يمثل إنجازا جديدا تشهده الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وهو ما يعد خطوة للوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة لتقديم خدمات لائقة بالمواطنين خاصة في مجال الرعاية الصحية، مؤكدا حرص الدولة على توفير الكفاءات الطبية والتمريضية على مستوى الجمهورية التي ساعدت على الارتقاء بالمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.