تقديم الحماية الاجتماعية لأسرة "بلا مأوى" وتوفير شقة بالإيواء العاجل لها ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بسرعة التدخل لتوفير الحماية الاجتماعية لأسرة "بلا مأوى" بالفشن ،"والتي تم رصدها عن طريق لجان المتابعة الميدانية ومواقع التواصل الاجتماعي"حيث كلف مسؤولى الوحدة المحلية والتضامن بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الرعاية اللازمة للأسرة.



وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، فقد قام حمادة راضي رئيس المدينة، وبحضور مدير إدارة تضامن الفشن بالتوجه لمكان تواجد الأسرة التي كانت تقيم في مصلى مهجور على ترعة الإبراهيمية بجوار كمين بالفشن، وتم عمل دراسة حالة للأسرة التي تتكون الأب والأم و4 أطفال (3 بنات + ولد)،حيث تم توفير وحدة سكنية بالإيواء العاجل تابعة للوحدة المحلية ونقلهم إليها.

وأشار رئيس المدينة إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،بالتنسيق مع التضامن والجمعيات الأهلية لتقديم مايلزم الأسرة من مستلزمات وتجهيز مكان إقامتهم بشقق الإيواء، بما يحتاجه من وسائل الاستضافة والإعاشة،مع متابعته الحالة بصفة دورية ، وتقديم المساعدة والرعاية الاجتماعية الممكنة والعمل على لم شمل الأسرة.







الحماية الاجتماعية لأسرة بلا مأوى



تقديم الحماية الاجتماعية لأسرة بلا مأوى



