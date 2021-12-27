تفاصيل لقاء رئيس جامعة بنى سويف بوفد الاتحاد المصرى للريشة الطائرة

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، وفد الاتحاد المصرى للريشة الطائرة فرع بنى سويف، وذلك لتفعيل سبل التعاون والمشاركة المجتمعية بين الجامعة ممثلة فى كلية التربية الرياضية والاتحاد المصرى للريشة الطائرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود رجائى وكيل كلية التربية الرياضية، و محمد كمال أحمد نائب رئيس الاتحاد المصرى للريشة الطائرة، وانتصار عبد الباقى رئيس فرع بنى سويف للريشة الطائرة، و هشام عباس المدير التنفيذى لفرع بنى سويف للريشة الطائرة.

وصرح رئيس الجامعة أن وفد الاتحاد أهدى كلية التربية الرياضية ملعبا مجهزا بالكامل لتوسيع قاعدة ممارسة رياضة الريشة الطائرة والعمل على انتشار اللعبة بمحافظة بنى سويف، إضافة إلى الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين والاتفاق على عقد ندوة تعريفية بقواعد وأسس اللعبة وإقامة مباريات ودية لذوى الهمم من طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تدعم بشكل كامل كافة الأنشطة وخاصة الرياضية لما لها من أهمية كبيرة وفوائد عدة على جسم الإنسان حيث أنها تنعكس على صحته البدنية وتساهم فى تحسين النشاط الذهنى ورفع مستوى التركيز بما يدفع الطلاب لمزيد من التفوق العلمى والدراسي، مما لكرة الريشة من أهمية خاصة حيث أنها تقوى عضلة القلب وتحميه من خطر انسداد الأوعية الدموية، وتحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وتحسين حركة الجسم.

وفى نهاية اللقاء تم إهداء درع الاتحاد للدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة تقديراً لجهوده المبذولة فى الارتقاء بمستوى النشاط الرياضى للطلاب وإدخال أنواع غير شائعة من الأنشطة الرياضة.