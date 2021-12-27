"تعليم دمياط" توجه بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمعلمين والإداريين وتخصصاتهم

دمياط معتز الشربينى

عقد اليوم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع إدارات التناسيق المختلفة بمديرية التربية والتعليم وذلك لمناقشة العجز وإعادة التوزيع للتخصصات التي بها زيادات بالمدارس.



وخلال الاجتماع طالب "وكيل الوزارة" جميع التناسيق بتحديث البيانات وإنشاء قاعدة إليكترونيه مركزية لحصر اعداد الفصول بالمدارس واعداد المدرسين وتخصصاتهم المختلفة بالإضافة إلي حصر الإداريين ووظائفهم بالمدارس من علي أرض الواقع حتي تكون هناك شفافية تامة في تحركات المعلمين والإداريين وإعادة التوزيع في حالة وجود عجز أو زيادة.



هذا وقد أكد "وكيل الوزارة" انه بالنسبة لمديري ووكلاء المدارس يتم توزيعهم بناء علي تقديرهم في اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية وبالتنسيق مع مدير الادارة.









