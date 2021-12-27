"تعليم دمياط" توجه بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمعلمين والإداريين وتخصصاتهم

عقد اليوم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع إدارات التناسيق المختلفة بمديرية التربية والتعليم وذلك لمناقشة العجز وإعادة التوزيع للتخصصات التي بها زيادات بالمدارس.
وخلال الاجتماع طالب "وكيل الوزارة" جميع التناسيق بتحديث البيانات وإنشاء قاعدة إليكترونيه مركزية لحصر اعداد الفصول بالمدارس واعداد المدرسين وتخصصاتهم المختلفة بالإضافة إلي حصر الإداريين ووظائفهم بالمدارس من علي أرض الواقع حتي تكون هناك شفافية تامة في تحركات المعلمين والإداريين وإعادة التوزيع في حالة وجود عجز أو زيادة.
هذا وقد أكد "وكيل الوزارة" انه بالنسبة لمديري ووكلاء المدارس يتم توزيعهم بناء علي تقديرهم في اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية وبالتنسيق مع مدير الادارة.
"تعليم دمياط" توجه بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمعلمين والإداريين وتخصصاتهمالإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:43 م
جانب من الإجتماع
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد اليوم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع إدارات التناسيق المختلفة بمديرية التربية والتعليم وذلك لمناقشة العجز وإعادة التوزيع للتخصصات التي بها زيادات بالمدارس.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
"وكيل تعليم دمياط" يعلن نتيجة مسابقة المخترع الصغير على مستوى المدنالخميس، 23 ديسمبر 2021 03:06 م
تعليم دمياط تطلق مبادرة "كلنا واحد" لنشر ثقافة اللامركزية الماليةالأربعاء، 22 ديسمبر 2021 08:25 ص
وكيل تعليم دمياط يستقبل مسئولي مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية USAIDالأحد، 19 ديسمبر 2021 05:52 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة