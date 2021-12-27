تشكيل فرق لفحص زراعات القمح وتنفيذ خطة لتثبت كثبان الرمال بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، عن تنفيذ عدد من حملات الفحص الدوري لزراعات القمح على مستوى المحافظة ، حيث نفذ فريق من إدارة القصر الزراعية اليوم الاثنين حملة لفحص محصول القمح برئاسة المهندس صالح ابو بكر مدير الادارة الزراعية بالقصر، والمهندس مصطفي احمد سيد من قسم مكافحة للمرور علي زراعات القمح ببدخلو ، ولم يتم رصد أية إصابات وان حاله المحصول أمنه ومستقره .

وفي سياق متصل أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد ، أن وفداً من منظمة الفاو زار المحافظة برئاسة الدكتور عماد سالم من منظمة الأغذية والزراعة الفاو والدكتور عماد عوض - منسق عام الأنشطة التنموية التي ينفذها مركز بحوث الصحراء بواحة الخارجة، ومختصين في تثبيت الكثبان الرملية بمركز بحوث الصحراء، وذلك في اطار التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة و منظمة الأغذية والزراعة الفاو ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة .

كما جرى عدد من مدارس المزارعين الحقلية بقري المنيرة والشركة والتي يبلغ عددها 40 مدرسة ينفذها مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو، ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة والتي من بينها مدارس للسيدات التي تطبق الممارسات الزراعية السليمة ، وتفقد الوفد بعض المواقع المهددة بزحف الكثبان الرملية لعمل نماذج ارشادية للمزارعين لتكون نموذج للمزارعين يستطيعون تطبيقها، حيث من المعروف ان الكثبان الرملية من أهم المشاكل التي تهدد بعض المناطق والزراعات بواحة الخارجة .

كما استمع لمشاكل المزارعيين لحلها ، وعدهم انه باذن الله العام القادم سيتم تنفيذ الحقول الارشادية بنفس الية المدارس الحقلية وسيتم اختيار المتميزين في المدارس الحقلية لتوزيع حقول ارشادية عليهم شدد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمشروع على ضرورة مساندة المزارعين في تطبيق الممارسات الجيدة التي تحافظ علي الموارد الطبيعية حيث يتم من خلال تلك المدارس تنفيذ التوصيات العلمية ، التي من شأنها أن تحافظ علي الموارد المائية بإتباع نظم الري الحديث والاستفادة المثلي من وحدة الأراضي بالواحة، مع ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية من خلال الاعتماد علي الأسمدة العضوية والمخصبات الحيوية التي يقوم مركز بحوث الصحراء بتوفيرها للمزارعين بدون مقابل ضمن أنشطة المشروع.