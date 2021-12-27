اليوم السابع
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تجديد حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالى من شقة مواطن عربى الجنسية بالهرم

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:48 م
تجديد حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالى من شقة مواطن عربى الجنسية بالهرم حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالى من شقة بمنطقة الهرم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن أحد المتهمين تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه، واستعان بباقى المتهمين لسرقته.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة عربية للسرقة على يد 6 أشخاص، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذكر المجنى عليه أن المتهمين استولوا من شقته على مبلغ 160 ألف دولار بعد تهديده والاعتداء عليه.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن أحد الجناة تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه، واستغل تلك العلاقة فى سرقته، حيث استعان بباقى المتهمين لارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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