تبطين 210 كيلومترات ترع بقرى ومراكز محافظة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمر البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، أعمال التبطين الجارية بعدد من الترع منها ترعة الشاكرية غرب مدينة كفر الشيخ والممتدة حتى قرية محلة موسى، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي، لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تبطين 210 كيلو ترع وجاري العمل والطرح لـ 125 ترعة في قرى المحافظة،باشراف المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وجارى العمل فى تبطين 125 ترعة بمراكز وقرى المحافظة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.





الجولة



جانب من جولة المحافظ لتفقد الترع



جانب من جولة المحافظ



جولة المحافظ لتفقد الترع



جولة المحافظ









