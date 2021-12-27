تاجر عملة في البحيرة يعترف: أروج العملات الافتراضية على الإنترنت

محمود عبد الراضي ـ سليم علي

اعترف تاجر عملة بالاتجار في العملة الافتراضية وترويجها على عملائه، واستخدام الإنترنت لممارسة جرائمه، حيث بلغ حجم تعاملاته 1.5 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (مالك شركة إستيراد وتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف المتهم المذكور ، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت (1,500,000 - مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى).