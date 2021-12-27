"بنبان أسوان" أكثر قرية سطوعًا للشمس فى العالم وفقاً لتقارير ناسا الفضائية

أسوان – عبد الله صلاح

اختارت نحو 40 شركة عالمية، منطقة "بنبان" فى محافظة أسوان، لإنشاء أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، باعتبارهما أكثر المناطق تركيزاً لسطوع الشمس على وجه الكرة الأرضية، وفقاً لدراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية، وبعض المؤسسات العلمية العالمية.

والسد العالى الجديد كما يطلق عليه المسئولون هو مشروع يعمل على إنتاج طاقة تعادل طاقة السد العالى فى توليد الكهرباء، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة فى صحراء جنوب مصر.

يشار إلى أن مشروع الطاقة الشمسية يستهدف إنتاج 2050 ميجا وات بما يعادل إنتاج السد العالى من الطاقة والذى يبلغ 2100 ميجا وات، وتم دخول 1465 ميجا وات مؤخراً إلى الشبكة القومية للكهرباء للاستفادة منها، بعد إنتاجهم بواسطة 32 شركة بمشروع الطاقة الشمسية بنبان، وهى بمثابة "أكثر من نصف إنتاج السد العالى".



مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان



مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان



مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان



مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان



مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان